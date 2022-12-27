台湾把服兵役时间延长到一年

台湾总统蔡英文星期二（12月27日）下午召开新闻发布会宣布了这一决定。她表示，没有人要战争，但是和平不会从天而降。面对中国大陆的威胁，备战才能避战，越是做好准备，对岸冒进的机率就越小。为了让台湾 永续生存 ，她必须作出这个困难的决定。

台湾军队在1949年到1990年期间的服役时间为2年或3年（视兵种而定），此后逐渐缩短，2008年1月起开始实行1年兵役。自2013年12月起，20岁以下者的兵役时间进一步减至4个月。到2018年底时，最后一批1年制兵役军人退伍。

恢复1年制兵役只是蔡英文今天宣布的 强化全民国防兵力结构调整方案 的内容之一。其他内容包括由志愿役官兵组成第一线 主战部队 ；建立以义务役为主的常备 国土防卫部队 ；由民间和地方政府建立协助军队和负责救灾、医疗等保持社会正常运行工作的 民防系统 ；以及建立 后备系统 ，以便在战时动员后备军人提供支援。

与此同时，台湾政府将提高军人在薪酬、退休、求学就职等方面的待遇，其中月薪从6510元台币增加到26307元台币（约合1100多加元，包括保险及伙食费5987元台币）。

国民党前立委和资深媒体人赵少康表示坚决反对延长兵役，同时承诺，如果国民党当选，将把兵役时间改回四个月。