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台湾把服兵役时间延长到一年

蔡英文。

台湾总统蔡英文。

照片：AP / Chiang Ying-ying

RCI

从2024年1月1日起，台湾将把目前实行的四个月义务兵役改为一年， 面向2005年元旦及以后出生的男性，同时大幅度加强军队训练。

台湾总统蔡英文星期二（12月27日）下午召开新闻发布会宣布了这一决定。她表示，没有人要战争，但是和平不会从天而降。面对中国大陆的威胁，备战才能避战，越是做好准备，对岸冒进的机率就越小。为了让台湾永续生存，她必须作出这个困难的决定。

台湾军队在1949年到1990年期间的服役时间为2年或3年（视兵种而定），此后逐渐缩短，2008年1月起开始实行1年兵役。自2013年12月起，20岁以下者的兵役时间进一步减至4个月。到2018年底时，最后一批1年制兵役军人退伍。

恢复1年制兵役只是蔡英文今天宣布的强化全民国防兵力结构调整方案的内容之一。其他内容包括由志愿役官兵组成第一线主战部队；建立以义务役为主的常备国土防卫部队；由民间和地方政府建立协助军队和负责救灾、医疗等保持社会正常运行工作的民防系统；以及建立后备系统，以便在战时动员后备军人提供支援。

与此同时，台湾政府将提高军人在薪酬、退休、求学就职等方面的待遇，其中月薪从6510元台币增加到26307元台币（约合1100多加元，包括保险及伙食费5987元台币）。

国民党前立委和资深媒体人赵少康表示坚决反对延长兵役，同时承诺，如果国民党当选，将把兵役时间改回四个月。

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