习近平指示中国农业发展，提出让大学生和企业家去农村工作，“能人”和农民工返乡

习近平是上星期在中共中央农村工作会议上发表讲话时作出这个指示的。他在讲话中强调了农业的重要性，称 强国必先强农，农强方能国强 ，并指出中国发展农业要走自己的路，不能简单照搬国外现代化农业强国模式。

他的指示还包括坚持党对农业的领导，加强农村基层党组织建设，实施 新一轮千亿斤粮食产能提升行动 ，提高中国农业科技水平，推进农村现代化和农业现代化，建设 宜居宜业和美乡村 等。

毛泽东在上世纪50年代中期就对中学生毕业回乡表示赞赏，但是在全国范围内大规模地把城镇高中、初中毕业生送往农村是在1968年底毛泽东发出 知识青年到农村去，接受贫下中农的再教育，很有必要 的指示之后。这项政策一直实施到1978年。

习近平指示与毛泽东指示的不同之处，是把前往或返回农村工作、创业、生活的候选人范围扩大到了技术人才、企业家和农民工。