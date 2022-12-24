在暴风雪天气里如何使用路盐

路盐是确保整个冬季驾车者和行人安全的重要工具，但如何使用以及使用多少取决于不同的因素。

普通的路盐，也被称为岩盐或除冰盐，是自然开采的矿物形式的氯化钠，路盐有时会加入防结块的添加剂。路盐和食用盐是同样的矿物质，只是食用盐是经过净化的。

盐本身不会融化冰，但它会改变水的冰点。地面上需要有少量的水，它才能有效地发挥作用，盐和水混合后形成的盐水不仅可以阻止冰的形成，而且有助于防止积雪。路盐也可以用来除冰，方法是撒上已经喷过盐水的预湿颗粒。

但一旦实际温度（不包括风寒温度）降到零下10摄氏度以下，盐的作用就会减弱；如果实际温度低于零下21摄氏度，那时盐根本无法发挥作用，因为它不能与水混合。

加拿大市政工人通常会在暴风雪来临之前在道路、桥梁和人行道上撒盐水。安大略和魁北克本周四周五先下雨，然后很快下雪的状况给提前用盐水准备道路带来困难，因为没法在大雨时使用盐水，大雨会很快冲走盐水。

据加拿大环境部的数据，加拿大每年使用约5亿吨的路盐。这些路盐对环境有很大影响。因为最终这些氯化钠通过融水或雨水进入下水道，然后进入地下水系统，对土壤质量，鱼类栖息地和饮用水造成危害。

只需要一茶匙的盐就能污染大约5加仑（约19升）的水。在多伦多地区的测试发现，淡水中的氯化物含量为18,000至20,000毫克/升（海水约为19,250毫克/升），这远远高于保护野生动物的加拿大水质标准规定的120毫克/升。

一些城市已经在尝试使用替代物，如甜菜盐水（beet brine），以减少路盐用量。

此外，市政当局有设备来均匀地测量和分散路盐，但普通家庭是用手撒盐的，往往会过度撒盐，专家建议人们用手撒盐时，以一咖啡杯的路盐均匀撒在6米长的车道或10个人行道方格上。

CBC News，Nick Logan，adaptation en chinois par Beijia Lin