【报道】“恶俗维基创办人肖彦锐母亲被限制出境，新年无法团聚令母子俩格外失望、愤怒

他的母亲肖郦本应在12月9日由上海浦东机场乘飞机前来加拿大看望他。但在过安检时，她突然被海关拦下，宣布她被限制出境，但却没有就如何进行申诉给出详细说明。

肖彦锐和妈妈肖郦在接受加广中文采访时表示，他们都清楚，这与肖彦锐牵涉其中的、轰动国际的 恶俗维基案 有关。

2019年，肖彦锐创立的恶俗维基网转发了海外红岸基金以及支纳维基的调查报告，当中包含了中国最高领导人习近平女儿以及其姐夫邓家贵的个人信息。

中国警方迅速立案，并锁定了恶俗维基的使用会员。最终有24名年轻人被广东茂名公安局抓捕，并以不同罪名定罪判刑。其中，年仅20岁的恶俗维基维运员牛腾宇遭重判14年，罪名包括寻衅滋事，侵犯公民信息等。但牛腾宇的母亲可可 （新窗口）表示，儿子只是名技术人员，却被迫承担最重的罪名，成了替罪羊。

肖彦锐在接受加广中文记者访问时表示

他们一直想把我骗回中国，还说，如果我回去了，就注销这个案子，我们当然不会相信。可我妈妈又不是嫌疑人，她没有做错任何事情，她持一切合法手续出境，为什么会被限制出境？ 引自 肖彦锐

肖郦海关遭阻拦

肖彦锐表示，自己是单亲家庭，与妈妈相依为命。加上他属于视弱（low vision）人士，对家人的依赖更多些。

目前，他已经获得了加拿大政府的政治庇护，生活相对安稳，并希望几年未见的母亲可以来看看他。

他的母亲肖郦在接受加广越洋采访时表示，目前她已经回到了重庆。

而谈及事件经过，她非常失望，也很愤怒，中间几度哽咽。

她描述当时的情景，在一个屋子里，她坐着，三个海关办事人员站着，向她宣读了一份文件。

我整个人是懵的，我非常紧张，也不知道出了什么事情。他们只是向我宣读了那份东西，但没有把那张纸给我，我只记得，他们说我支持暗黑势力，被限制出境。他们读了一个电话号码，但我哪里记得住，只记得联系人是两个字的名字，姓陈。 引自 肖郦

讽刺的是，中国媒体报道，在12月8日，该案审理期间担任广东公安厅长、政法委副书记的李春生涉嫌 严重违纪违法 ，正在接受调查 —— 这个日期与肖郦女士海关被拦截仅隔一天。

2014年，在加拿大读高中的肖彦锐创办了恶俗维基，之后，还在美国注册了支纳维基，内容多涉及中国政治敏感话题 —— 这两个网站已经于2022年关闭。

肖彦锐在加拿大读完高中之后，前往日本读大学，专业是IT。

可惜即将毕业之际，恶俗维基案爆发。虽因人在日本，他侥幸逃过抓捕，但也不得不逃亡加拿大。

恶俗维基案家属仍在受到骚扰

肖郦女士还透露，11月底，她也曾遭到重庆南坪派出所警察问话。

她描述说，警察当时收走了她的手机，要她交出手机密码，解锁密码，和转账密码，还询问了她一些具体转账记录，并不断对她言语威胁。

警方问我，你想不想你儿子，我回答说，你想不想你妈妈？我告诉他们，我儿子是无辜的，他非常善良聪明，根本不应该经受这一切。他们凭什么剥夺我做母亲的权力，人生还有什么意义。好多人说我坚强，但我这是被迫无奈的坚强，我的心在滴血，那种艰难无法用语言来形容。 引自 肖郦

肖彦锐分析说，妈妈被边控与重庆警方找她的时间吻合。二十大召开之后，母亲所在的地方（重庆）警方加紧对他的家人施压，试图要他妥协，以此来邀功，把恶俗维基案真正办成铁案，作为送给习近平第三任的礼物。

在推特上，牛腾宇的妈妈可可也在不断发声，呼吁大家关注。

12月初，她在推特控诉称，，因为不停为儿子喊冤，她遭受一系列威胁，甚至是死亡威胁。

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肖郦表示：

牛腾宇的妈妈也是非常坚强的妈妈，作为女性我很尊重她，敬佩她。作为母亲，她是孩子的榜样，也是女性的榜样。我希望大家能更多关心她鼓励她，这是我们最需要的。 引自 肖郦

她也再三表示，不会放弃争取自己的合法权益，作为人的权益。

心理折磨是一种控制手段

许多人会认为，禁止肖郦出境，除了造成他们母子长期分离，令他们情感、心理受到折磨之外，似乎没有任何意义。但在中国的异见人士圈，流亡后再也无法见到父母亲人，并不少见。

中国民主阵线加拿大成员蒋佳冀对此深有体会。

中国民主阵线加拿大成员蒋佳冀 照片：Radio-Canada / Maxime Beauchemin

他是异见人士、诗人李必丰的儿子，16岁的时候，他只身一人来到加拿大读书，到现在已经整整12年没有和自己的父母团聚了，这给他留下了很深的伤痛。

他对加广记者分析说，面对这样的情况，首先，你不要害怕，因为共产党最擅长的就是利用恐吓控制人，他们最重要目的也是要控制人。它会不断地、从不同的角度威胁、恐吓人，让人屈服，然后，胁迫人们去把这种恐惧传给亲属，让亲属们闭嘴。当他们无法对人进行物理控制时候，就会实行心理上的控制。即使直接控制不成功，也会让亲人之间发生无休止的争吵，令人无法正常处理这些事情，甚至无法正常生活，这也变相地形成了控制。

大家也不要对共产党的所谓法制抱有幻想。我们能做的是，一定要坚持自我，相信自己和亲人的无罪的，是正直善良的，千万不要被他们恐吓住。还要争取过好日常的生活，不要过度担忧，因为每一个个体都是独立的，你只有坚持自我，才能摆脱他们的控制，不然，他们会一直去试图恐吓和控制你。 引自 蒋佳冀

采访/编辑： Yan Liang