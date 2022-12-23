冬季暴风雪期间旅行及居家贴士

驾车出行者

加拿大环境部气象学家弗利斯菲德（Steven Flisfeder）说，目前的暴风雪气候会造成许多驾车困难。他建议，如可能，尽量把聚会推迟到周日，如不能推迟，争取在风暴最严重之前到达目的地。

安大略省警方建议司机检查并拧紧前不久安装的冬季轮胎，并且每行驶100公里就重新拧紧轮胎。

加拿大汽车协会（CAA）建议驾车者在车中放上冬季应急包。根据其网站，该应急包应包括：手电筒，反光的安全三角牌或信号弹，小型急救箱，雪刮（刷），牵引辅助垫，带长柄的小雪铲，一袋沙子或猫砂（避免使用路盐，因为路盐会导致车辆生锈），足够的挡风玻璃清洗液，增压电缆，汽油防冻剂，车锁除冰剂（在极度寒冷的情况下，将其随身携带，而不是放在车内！）纸巾，小型工具箱（螺丝刀、钳子等），毯子，袜子，靴子和手套，暖手和暖脚器，瓶装水，燕麦片。

乘飞机出行者

航班可能因天气原因而延误或取消，在飞行前一天查航班日程，在前往机场前再查一次。

应留出额外的去机场时间，因为天气状况可能影响通勤。此外，把日常必需品，如药品或零食，放在随身手提行李中，以便能随时取用。

即使决定留着家中不出门的人，也要有防停电停水的应急准备，比如准备好饮用水，食物，药品，手电筒，蜡烛等。

加拿大环境部鼓励人们在暴风雪天气中每天关注当地天气预报。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin