暴风雪中的加拿大圣诞节

从12月22日周四到圣诞节12月25日周日，人们要应对恶劣天气造成的危险驾驶状况、道路关闭，停电，大量航班取消和延误等情况。

太平洋沿岸的BC省，本周的降雪量已经超过了全年降雪量，预计温哥华岛和BC南部地区将有更多降雪，并且BC省大部分地区都将面临极端寒冷和风暴。

处于 天气炸弹 或 炸弹气旋 (bomb cyclone)中的安大略省和魁北克省，会出现先降雨，然后降温和部分地区的强降雪，气象学家称，急速结冰，风速大增，可达到每小时70到100公里。

截至今天上午东部时间10:30分，安大略省有近45,000家庭停电，魁北克水电公司的停电地图显示有211,000个家庭停电。

周五暴风雪转移入大西洋省份，直到周六。新布伦瑞克省，新斯科舍省，纽芬兰拉布拉多省和爱德华王子岛都处于降雨和冻雨的特殊天气状态，许多地区将有强风，风速将达到每小时110公里，圣诞节周末人们将可能面临停电。

中部平原地区的阿尔伯塔省已经处于寒流中，萨斯喀彻温省也在遭遇极寒天气，曼尼托巴省是唯一没有发布特别天气预警的省份。

育空、西北地区和努纳武特大部分地区都处于极寒预警中，部分地区将出现大雾。

当气温低于零下40摄氏度时，加拿大环境部就会发出极端寒冷预警。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin