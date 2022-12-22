加拿大总理特鲁多建议：加拿大从人道主义援助转向资助基础设施

在新冠疫情之前，自由党政府指定每年66亿加元的援助，之后将这一目标提高到80亿加元以上，主要用于与新冠疫情有关的项目，此外今年以来也用于援助乌克兰及其邻国。

特鲁多指出，发展中国家领导人一直在要求他减少人道主义援助，而更多地投资于能持续几十年的项目，如可再生能源项目和能抵御飓风或山体滑坡的桥梁或道路等基础设施项目。

今年6月，七国集团国家承诺向全球南方投资6000亿美元，重点是适应气候变化的基础设施、卫生系统和数字经济。这一承诺被广泛认为是对中国 一带一路 的制衡。

保守党国际发展评论员吉尼斯（Garnett Genuis）说，他对政府以任何方式使用其援助资金来改善海外民众生活持开放态度。

吉尼斯对将部分援助资金交由加拿大金融发展署（FinDev Canada）管理表示支持，他指出这将比继续向亚洲基础设施投资银行捐款要好，因为后者由中国控制。

新民主党的国际发展评论员麦克弗森（Heather McPherson）则认为，从人道援助转向资助基础设施项目是一个巨大的错误，这可能使加拿大公司受益多于那些面临人道主义危机的人们。

The Canadian Press，adaptation en chinois par Beijia Lin