加拿大写字楼空置率持续上升

尽管关闭办公室，让大家都远程办公的新冠疫情限制已结束，但人们回归办公室的速度比预期的要慢，而且专家预测，情况不会迅速好转。商业地产公司 Altus Group 负责数据的运营副总裁雷蒙德·黄（Raymond Wong）说，他认为人们坐在办公室里朝九晚五的日子已经过去了。

多伦多的写字楼空置率攀升了约10%。从2019年第四季度的4.2%上涨到目前的14.7％；温哥华的空置率从新冠疫情前的4.1%增加到了11.5%，几乎增加了两倍；蒙特利尔的空置率从2019年的9.5%上涨到了17.4%，另外有报告预测，到2027年可能会攀升到29%。

推高写字楼空置率的原因之一是加拿大兴旺的劳动力市场，由于失业率低，人们有选择工作的余地，比如，有人不愿应公司要求回办公室工作，于是就换一家可以灵活在家工作的公司。

写字楼空置率高的另一原因是企业在寻求摆脱写字楼租赁。比如Shopify已经取消了搬入多伦多市中心的243,000平方英尺办公楼的计划，Shopify今年秋天裁掉了10%的员工，并表示将专注于远程工作。

商业地产公司CDNGLOBAL Québec的区域总裁德劳瑞欧（Luciano D'lorio）指出，公司仅给员工提供办公桌和互联网是不够的，想要吸引员工回办公室，写字楼需要能为员工提供幼儿日托设施，提供健身房和淋浴设施，方便员工骑自行车来上班等。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin