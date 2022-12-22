【报道】中国疫情政策180度转向，加拿大华裔担忧亲人，王培忠教授：中国最需要透明度和公信力

他表示，现在最担心的国内年逾八旬，且患有糖尿病的母亲。他曾托朋友在香港购买必理痛，但因为大陆人购买量大增，香港已经开始对部分退烧以及感冒药品实施限购。

加拿大的华人中，有刘先生这样担忧的人不在少数。

在中国社交媒体上，每天都能看到描述发烧病人挤满医院，老人相继死亡的视频和帖子。在北京的国际媒体，包括法新社和CNN都有记者报道，从北京、济南、以及最早发生新冠疫情的武汉市，都出现了火葬场门口大排长龙，需要长时间预约的状况。

但是，中国卫建委发布的最新数字显示，在12月21日，全国新增确诊感染人数仅为3030例，死亡人数为0 —— 而这比开放之前的数字还要低。

加拿大流行病学专家王培忠教授接 （新窗口）受加广中文采访时表示，我们应该意识到，中国这一波疫情非常糟糕，而它最需要的是增加透明度和公信力。

中国情况不容乐观

目前，全世界都在关注中国的疫情。本周一，美国公共广播电台（NPR）发表长篇分析文章 （新窗口），标题就是：新冠病毒正以前所未有的速度在中国传播，未来三个月将有8亿人感染新冠病毒。

该报道采访的专家认为，中国民众普遍没有抗体导致病毒得以大规模迅速传播，而他们最大的担忧是，大量人群感染可能带来的新的变异。

而专家模型显示，这一波新冠疫情可能导致50万人以上死亡。

王培忠教授表示，中国的人口基数大，各地区之间的政策不尽相同，加之是忽然开放，医疗体系和疫苗推进都不充足，感染和死亡数字都令人担心。

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他分析说，新冠疫情之初，中国政府的严控清零政策达到了一定的效果，但之后，在了解到新冠病毒传染性非常强，而病毒是不可能被消灭的（除了天花病毒）之后，这其实意味着，它终究是要爆发的 —— 清零政策持续时间越长，社会和个人付出的代价也就越大。

另一个层面，在清零和开放之间，给了我们时间。这三年就是需要在医疗系统方面作出准备，医生、设施、和药品的准备，加强有效疫苗的推进等等，但中国显然没有这样做。

中国的清零政策有一个理念性的错误，就是仿佛觉得这个政策可以一直持续下去，根本没有想过除了清零，有什么其他方式可以结束它？最近，中国在经济上和社会上或许都无法承受这一政策了，它无法持续下去了，那就这样放开了。整个政策的重点没有放在如何为放开做准备上，而是把大量资源放在如何清零上，比如核酸检测，控制民众出行等方面。 引自 王培忠

至于中国疫情目前面临的情况，王培忠教授分析认为，首先是疫苗接种方面，没有保护最弱势的最应该保护的老年人口。而且，与国际其他地方相反，中国的疫苗接种是从59岁以下的人群开始的。

他了解到的数据是，中国80岁以上人口中，疫苗接种率仅40%。

再有，中国的科兴和国药疫苗效果如何，因为数据等因素，他很难作出判断。

此外，中国在冬季忽然开放也是非常不好的时机，室内聚会多 —— 大家都知道，新冠病毒颗粒小，通过空气传播，只要一个人感染，室内的人都可能感染。

而且，新冠病毒和流感病毒叠加在一起 —— 今年的流感又非常严重，这是给疫情雪上加霜。

他还表示，去年年初，就有人建议中国为逐步开放做准备，而且开放的时间最好是在春末夏初，因为天气温暖，大家可以在户外活动，呼吸道传染病少，这样来逐渐解封，可惜中国政府没有听从这个建议。

当然，无论是固执清零还是忽然开放，中国政府都没有承担责任，或是承认错误，还可能照样会庆功。

加拿大多伦多大学公共卫生学院的流行病学专家王培忠教授。 照片：Radio-Canada / submitted by Wang Peizhong

最需要公开透明

本周三，世界卫生组织对中国新一波疫情表示关注。

世卫总干事谭赛德公开表示，为了对中国的新冠疫情状况做一个综合性的风险评估，在疾病严重程度、住院治疗人数和重症监护需求方面，世卫组织尚且需要更为详细的信息。

此外，世卫组织还对中国使用与国际标准不同的方式统计新冠死亡人数表示关注。

中国传染病专家王贵强此前表示，中国在官方新冠统计中只计入因肺炎或呼吸衰竭死亡的病例，而已有基础疾病的新冠病人的死亡不被计入新冠死亡统计。

而在加拿大，有基础病的人士感染新冠死亡，都被算作因新冠死亡。

在中国互联网上，中国官方公布的新一波疫情数据显然不能令人信服，有不少网民对此进行嘲讽，并引用这段名言："我们知道他们在说谎，他们也清楚我们知道他们在说谎，但是他们就这样一直说谎说下去，我们就这样一直假装相信他们。"

王培忠教授认为，在所有这些控制新冠疫情的措施中，中国目前非常需要的是增加政府的透明度，增加政府公信力，增加民众对政府的信任。如果民众不信任政府信息，没有这个基础，政府的政策也不会很好得到执行。

包括我所在的微信专家群里面，新冠和动态清零都是敏感话题，这是非常糟糕的，这给阴谋论、错误信息、和虚假信息，提供了非常好的土壤，而民众如果不相信政府、专家、和媒体提供的信息，怎么能控制好疫情？ 引自 王培忠

他表示，三年过去了，世界依然在关注中国疫情，希望中国政府能够以科学医学依据，可以借鉴西方走出疫情的措施，尽可能压低感染曲线，减少重症与死亡，走出疫情泥淖。