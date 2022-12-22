中国限制对新冠死亡的定义，世卫组织呼吁中国提供更多数据

世卫组织总干事谭德赛在周三的新闻发布会上表示，为了对中国疫情进行全面的风险评估，世卫组织需要有关疾病严重程度，入院人数和重症监护室需求量的详细信息。

谭德赛同时表示，世卫组织也在帮助中国为高风险人群接种疫苗，为临床护理和卫生系统提供支持。德国表示已经向中国发送了第一批mRNA新冠疫苗，首先将为德国侨民接种。

本周三，中国报告的新冠死亡人数为5,241人。此前一天，中国传染病专家王贵强表示，中国在官方新冠统计中只计入因肺炎或呼吸衰竭死亡的病例，而已有基础疾病的新冠病人的死亡不被计入新冠死亡统计。

在多数世界其它国家，包括加拿大和美国，任何因新冠或新冠为促成因素引起的死亡都被统计为新冠死亡。

世界卫生组织认为中国在数据报告方面处于落后状态，当记者问及中国政府是否在隐瞒实际数字时，世卫组织公共卫生紧急计划执行主任瑞安（Michael Ryan）说，实时医院数据，如急诊室或重症监护室的收治情况，对许多国家来说都可能不易收集，这些国家和机构必须学习如何有效地收集数据。

瑞安表示，世卫组织希望与中国合作，改善收集关键因素数据的方式，如住院、氧气治疗、重症监护室和死亡等数据。

CBC News，the Associated Press，Reuters，adaptation en chinois par Beijia Lin