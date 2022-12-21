只为抢一瓶酒？多伦多男子被群殴致死，八名少女被指控二级谋杀罪

被杀的男子59岁，警方尚未公布他的姓名。事件发生在2月18日至19日夜间午夜过后，多伦多市约克街和大学路交叉口附近的一个收容中心门外。据当时与该男子在一起的朋友说，这些少女走过来抢她手里的酒瓶，男子试图保护她，并叫她们走开。她们就开始围殴他。

受害者被送到医院时全身被多处刺伤，不久死亡。

多伦多警官布朗（Terry Browne）说，参与群殴的八名少女中有三人年仅13岁，三人14岁，另外两人16岁。因受青少年刑事法保护，她们的身份没有被公布。她们住在多伦多的不同街区。通过社交媒体联系彼此，警方不认为她们属于街头帮派，也不认为她们认识受害者。

布朗说，围殴事件在90年代末和本世纪最初几年比较多见，通常发生在男性青少年之间。他从事凶杀案调查十九年，从未见过像这次这样令人震惊的案件。

这是今年以来发生在多伦多的第68起凶杀案。八名少女将于12月39日再次出庭。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）