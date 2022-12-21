加拿大安全专家：中国警务站的设立是为了控制华人社区

保护卫士 的调查报告说，这些警务站的工作之一是对那些被通缉、指控的中国人进行劝返。但前加拿大安全情报局官员卡苏亚（Michel Juneau-Katsuya）在接受CBC采访时说，中国设立警务站是为了通过 霸凌和恐吓 对华人社区进行控制。例如派人带话，威胁，盯梢，拍照和在社交媒体上散布流言。

他说，加拿大安全情报部门监控中国政府的渗透活动已经很多年了，但加拿大的问题是缺少对付这些活动的法律武器。他在过去的采访中也曾呼吁联邦政府制定专门的反外国干涉法。

温哥华移民律师米恩（Shazadi Meighen）说，早在2017年，一些被指控贪腐的前中国官员就告诉过她关于这些警务站和来自中国的便衣警察的故事。据她了解，这些警务站的目标也包括人权活动人士、异见人士和法轮功成员。 有时他们会在微信上收到信息，告诉他们去某个地点，否则他们就会开始被人跟踪。

温哥华异见人士李一平说，他在网上发表的言论使他成为中国政府的目标。 我经常从网上或我的社媒帐号收到威胁。他们还把我的住址、电话和我母亲的电话号码公布出来，号召大家给我打电话。 就在一个月前，我看到一个人把他的SUV停在我家外面并拍照。

李一平在学生时代曾参加六四运动，1995年获得 黄雀行动 救援逃往香港，两年后向加拿大申请政治庇护。

（CBC News, Christina Hwa Song Jung, adaptation en chinois par Wei Wu）