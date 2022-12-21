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加拿大十一月份通胀率6.8%，但食品价格仍在上升
RCI
由于汽油和家具的价格降低，加拿大十一月份的通货膨胀率比上一个月略有下滑，为6.8%，但下滑幅度未达到专家的预期，而食品价格和住房费用仍在上涨。
加拿大统计局星期三（12月21日）公布的报告说，十一月份的全国汽油价格与去年同期相比上涨了13.7%，但是比上一个月下降了3.6%。
食品价格与去年同期相比上涨了11.4%，而上一个月的食品价格与去年同期相比上涨了11%。这意味着加拿大人需要为自家的
菜篮子花更多的钱。
过去一年中的主要食品价格涨幅：
- 食用油：26%
- 无酒精饮料：19.4%
- 咖啡和茶：16.8%
- 鸡蛋：16.7%
- 谷物：15.7%
- 面点：15.5%
- 新鲜水果：11%
- 鸡肉：9.3%
- 猪牛羊肉：6.2%
加拿大人的住房费用在过去一年里上升了7.2%。其中房贷利息开支上涨14.5%， 房租费用上涨5.9%。
另外，机票价格在过去一年中上涨20.6%，但是服装价格仅上涨0.4%。
（CBC News, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）