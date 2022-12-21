加拿大十一月份通胀率6.8%，但食品价格仍在上升。

加拿大统计局星期三（12月21日）公布的报告说，十一月份的全国汽油价格与去年同期相比上涨了13.7%，但是比上一个月下降了3.6%。

食品价格与去年同期相比上涨了11.4%，而上一个月的食品价格与去年同期相比上涨了11%。这意味着加拿大人需要为自家的 菜篮子 花更多的钱。

过去一年中的主要食品价格涨幅：

食用油：26%

无酒精饮料：19.4%

咖啡和茶：16.8%

鸡蛋：16.7%

谷物：15.7%

面点：15.5%

新鲜水果：11%

鸡肉：9.3%

猪牛羊肉：6.2%

加拿大人的住房费用在过去一年里上升了7.2%。其中房贷利息开支上涨14.5%， 房租费用上涨5.9%。

另外，机票价格在过去一年中上涨20.6%，但是服装价格仅上涨0.4%。

（CBC News, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）