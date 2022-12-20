香港移民潮：希望加拿大放宽接收标准

加拿大移民部过去两年来专门为香港的移民申请人，尤其是那些拥有加拿大高等学历和工作经历的香港年轻人，设立了数个特别移民通道。

一位黎姓香港移民告诉CBC记者，他在2020年获得一所英国大学的电子工程本科学位后，申请了加拿大向港人提供的三年工作签证。这种工作签证无需雇主证明，并且可以在三年后直接申请永久居留权。他因此得以带着妻儿移民到加拿大。但是他的许多同样想离开的朋友却不符合该项目的条件。

温哥华移民律师海因德曼（Kyle Hyndman）说，政府应该放宽港人移民项目的接收标准，接纳更多的香港专业人士。他们即使不来加拿大，也会去别处。

前香港立法会委员、哈佛大学高级研究员郭荣铿也认为，港人会为加拿大社会作出许多贡献。

2019年以来，香港经历了六十年来最严重的人口外流。仅在2022年上半年就有大约11万人离开。有些人来到了加拿大。

在2016年以前，大温地区的出生于香港的居民人数多年来一直在下降。但是2021年的人口普查数据显示，当地的香港移民人数增加了6.1%，达到76000多人。

加拿大移民部表示，港人除了可以利用专门为他们开设的特别项目申请移民之外，也可以按正常程序申请。受到迫害威胁的人可以考虑申请难民身份。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）