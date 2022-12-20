加拿大边境服务署使用中国公司海能达生产的对讲机引起关注。

2017年2月，加拿大公共服务与采购部和安大略省的Canquest通信公司签了一份为尼亚加拉地区的四个加拿大边境检查站提供对讲机和无线电通信设施的合同，价值将近3百万加元。该公司与海能达合作修建了无线电通讯设施，并把海能达生产的对讲机卖给了加拿大边境服务署。

目前四个检查站中有三个已不再使用海能达设备，只有和平大桥检查站将继续使用它们直到2023年3月。

加拿大信息安全局证实从未收到过对这笔交易进行安全评估的要求。加拿大边境服务署发言人说，他们自己进行了安全评估。他承认当时已经知道Canquest是海能达产品的经销商。

加拿大公共安全部长门蒂西诺（Marco Mendicino）在回应CBC采访时表示，在加拿大皇家骑警与一个海能达子公司的设备采购合同引起争议后，他已经要求所有联邦政府部门重新审核涉及海能达及其子公司的采购合同。

Rado-Canada本月初披露，加拿大公共服务与采购部去年把一份为加拿大皇家骑警建立和维护反窃听系统的合同给了安大略省的辛克莱科技公司。该公司的母公司诺萨特国际在2017年被海能达收购。

目前这项合同已被暂停，但争议尚未平息。加拿大议会工业技术委员会要求门蒂西诺出席听证会回答问题，并计划传召工业部长尚帕涅（François-Philippe Champagne），以了解为何政府当年未经安全评估就批准诺萨特国际被海能达收购。

（CBC News, Richard Raycraft, Marc Godbout, adaptation en chinois par Wei Wu）