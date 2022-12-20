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【报道】点亮唐人街，装置作品《龙追月》令蒙城冬季别有风情
艺术家谭嘉文：希望给疫情后的社区带来温暖和陪伴。
从上周开始，如果前往蒙特利尔的唐人街，你会在de La Gauchetière 到孙逸仙公园门前的一系列灯柱上看到五彩缤纷的灯饰和图像。
到了晚间，灯饰亮起来，会形成一条长龙的意境。
这正是华裔艺术家谭嘉文（Karen Tam）应蒙城表演区（Quartier des spectacles）以及亚洲夜市（le Marché de Nuit Asiatique）邀请，所做的装置作品《龙追月，Les dragons à la poursuite de la Lune》。
希望带来温暖和陪伴
谭嘉文接受加广中文采访时表示，这件作品早在今年夏天就开始构思了，因为它会出现在寒冷的冬天，她希望光亮和色彩能让人感到温暖，特别是唐人街社区经历了新冠大疫情的种种艰难之后。
我把这个作品送给唐人街的老人孩子、住在这里的家庭、和小生意人，我希望它成为一种陪伴，问候和欢迎来到唐人街的所有人，这也是我回馈社区的一种方式。
谭嘉文介绍说，这个装置从Rue Saint Urbain与de La Gauchetière 路口开始，可以视作龙尾，然后沿着de La Gauchetière 上的灯柱，直到孙逸仙公园门口，灯柱上的三个光环和图片代表着龙头。
我喜欢装置作品，因为它和环境以及空间是有呼应的。我们即将进入兔年，然后是龙年，所以，我希望这个作品能够联起未来。我就用龙的形象把整个街区的灯柱，树木都连接起来。而在整个作品中我使用了中国传统剪纸艺术的动画面板，包括了动物，植物，花朵，也希望反应刚在蒙特利尔召开的COP15，保护环境的多样性。
- 1来自7 : 装置作品《龙追月》正在蒙特利尔唐人街展出，出自华裔艺术家谭嘉文（Karen Tam）之手。, 照片：Radio-Canada / Rémi Hermoso
- 2来自7 : 装置作品《龙追月》正在蒙特利尔唐人街展出，出自华裔艺术家谭嘉文（Karen Tam）之手。, 照片：Radio-Canada / Sandrine Thériault
- 3来自7 : 雪中的装置作品《龙追月》正在蒙特利尔唐人街展出，出自华裔艺术家谭嘉文（Karen Tam）之手。, 照片：Radio-Canada / Karen Tam
- 4来自7 : 华裔艺术家谭嘉文（Karen Tam）的装置《龙追月》正在蒙特利尔唐人街展出。, 照片：Radio-Canada / Sandrine Thériault et Rémi Hermoso
- 5来自7 : 雪中的装置作品《龙追月》正在蒙特利尔唐人街展出，出自华裔艺术家谭嘉文（Karen Tam）之手。, 照片：Radio-Canada / Karen Tam
- 6来自7 : 谭嘉文（Karen Tam）的装置作品《龙追月》正在蒙特利尔唐人街展出。, 照片：Radio-Canada / Sandrine Thériault et Rémi Hermoso
- 7来自7 : 华裔艺术家谭嘉文（Karen Tam）。, 照片：Radio-Canada / Morris Lum
《龙追月》获得了加拿大政府和国家艺术中心的资助， 展出一直会持续到农历新年之后。
疫情中的愤怒与失望
三年的新冠疫情，谭嘉文的艺术活动也受到很大影响，她准备和筹备参与的多个展览都被迫取消或是延后。两年来，她只作为策展人出席了一次展览。
谭嘉文出生在蒙特利尔，毕业于康卡地亚大学艺术系，主修视觉艺术与音乐。她在美国的芝加哥大学艺术学院拿到了硕士学位，主修雕塑。并在英国伦敦大学戈登史密斯学院文化研究中心得到博士学位。
从2002年开始，她在加拿大不同地方策划以及展出自己的作品。
她一直对华裔在加拿大的历史感兴趣，想知道他们的经历，他们曾遭受的歧视与不公，也研究主流社区对于华裔的认知，在媒体以及艺术当中又是如何展现，及这些认知与展现随着时间推移，又发生了什么变化。
而在过去三年的新冠疫情中，加拿大针对华裔/亚裔社区的歧视、仇视令她感到愤怒、失望、以及害怕。
我感到愤怒，为什么华裔社区被针对，受到歧视？我也感到很失望，我的很多作品与历史以及档案有关，一百年前，加拿大出台了排华法案，现在，立法层面的歧视已经取消，但是对亚裔的歧视，似乎并没有改变，我们说起的社会进步都去了哪里？当然我也觉得害怕，因为在北美和其他一些地方，大部分遭到歧视性攻击的是女性、老年人，我为他们感到伤心，作为亚裔女性，我也会为担忧自己的安全。