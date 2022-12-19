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北京如何控制加拿大及其他国家的中文媒体？科兰兹克新书
美国外交关系协会高级研究员科兰兹克（Joshua Kurlantzick）新著《北京的全球媒体攻势》（Beijing's Global Media Offensive）本月出版。他星期一（12月19日）在《国民邮报》上发表文章 （新窗口），着重介绍了书中关于加拿大的部分内容。
科兰兹克认为，过去十年来，中国政府已经从过去那种比较节制的、防卫性的外交政策转为积极寻求影响其他国家的内政、媒体、信息环境和社会。它最主要的手段之一是控制世界各国的中文媒体。目前在美国，几乎所有中文媒体都由亲北京人士拥有。在加拿大、澳大利亚和新西兰等国家的情况也很类似。大部分加拿大中文媒体 – 电视台、报纸和网络媒体 – 掌握在亲中人士手里。仍保持独立的媒体寥寥无几，而且受到北京强大的压力，面临广告流失以及其他威胁。
中国政府通过大使馆和统战部加强了对加拿大校园和中国留学生团体的影响。文章引用胡佛研究院的一篇报告说，如同在澳大利亚、美国、欧洲和东南亚国家发生的那样，目前在加拿大校园里已经形成了一种强烈的、符合统战部要求的亲中共氛围。
文章还说，自2019年以来，中国利用从俄罗斯那里学到的一些技巧，在加拿大和许多国家的互联网上大量散布精心打造的虚假信息。这些信息不仅关于中国，也关于这些国家的政治生活和社会。
科兰兹克提到最近关于中国驻多伦多总领馆在加拿大2019年大选时暗中活动的报道。他认为，如果报道属实的话，这说明北京在加拿大的渗透活动力度远远超过了迄今为止被披露的它在澳大利亚和美国的同类活动。
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（National Post, adaptation en chinois par Wei Wu）