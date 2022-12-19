安大略省沃恩市一公寓楼发生枪击案，3男2女遇害，嫌疑人被击毙

警方在昨晚7点20分接到报警，几分钟后赶到现场。在过道里与嫌疑人相遇并击中了他。他大约在8点钟死亡。约克警察局长麦克斯温（Jim MacSween）星期一下午在新闻发布会上介绍说，死者中有三名男性，两名女性，住在不同楼层的不同公寓。其中三人是公寓管理委员会的成员。

另外还有一名女性受伤。她是公寓管理委员会主席迪尼诺（John Dinino）的妻子。迪尼诺同时也是加拿大联合交通运输工会的主席。枪击案发生时他在家里。

嫌疑人名叫弗朗西斯科.威利（Francesco Villi）。麦克斯温说，目前还不能透露遇害者的姓名。也无法证实嫌疑人行凶动机。警方还需进行大量调查。

但《国民邮报》报道说，枪击案可能源于嫌疑人与公寓管理委员会之间持续多年的矛盾。

加拿大政府今年五月向议会众议院提交了C-21号枪支管控法案，建议在全国范围内冻结手枪的买卖、进口和转让，并在年底以前开始从民众手中回购违禁突击武器。

安大略省长福特（Doug Ford）今天发表声明，对枪击案表示震惊和悲哀。

（CBC News， adaptation en chinois par Wei Wu）