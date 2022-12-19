蒙特利尔COP15生物多样性国际会议通过框架协议

这些目标包括：在2030年以前，对地球上30%的陆地、江河湖泊与海洋加以保护，每年投资2000亿美元用于生物多样性保护，每年减少5000亿美元对自然环境有害的投资。另外，工业发达国家承诺在2025年以前每年向发展中国家提供200亿美元，在2030年以前增加到每年3000亿加元，以帮助后者减轻保护生物多样性所造成的经济代价。

这次会议的第一阶段去年在中国昆明市举行，第二阶段会议因中国防疫政策改在蒙特利尔举行，因此协议被冠以两个城市的名字。但是中国仍是大会主席国。

加拿大环境部长吉尔博（Steven Guilbeault）说，尽管这份协议没有包括与会者的所有要求，但是毕竟在保护生物多样性和减少农药使用等方面达成了一致，这是了不起的进步。

联合国的相关报告说，地球上四分之三的土地已被人类活动改变，导致一百万种生物在本世纪内面临灭绝。

（La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu）