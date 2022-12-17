参议员说“打住”：加拿大参议院开支7年来增长了70%

参议院预算和行政管理常设委员会（The Senate's standing committee on internal economy, budgets and administration，CIBA）本周四通过的2023-24财政年度参议院预算为1.267亿加元，而在2015-16年度，即特鲁多对参议院进行改革之前那年，参议院的支出为7450万加元。

这一70%的大幅增长使得一些参议员要求对参议院开支进行效率审查，所有参加预算辩论的参议员都同意，参议院需要找出降低成本的工作方法。

参议院预算小组委员会主席，参议员坦纳斯（Scott Tannas）建议暂时冻结雇员招聘。在参议院工作的政府工作人员在短短5年时间里上升了30%以上，在2017年，参议院有372名全职雇员，现在已经增加到了493名，坦纳斯对此表示担忧。

过去这些年来，由于自由党政府在任命参议员方面进展缓慢，现任参议员的人数一直低于参议院应有的105个席位。

此外，对比议会的费用，参议院费用上涨远远超过了议会费用增长，在同样的七年中，加拿大议会开支增长率为约40%。

保守党参议院领袖普莱特（Don Plett）在预算辩论中抨击了不断增加的开支，他表示对一些参议员和参议院工作人员对缩减开支缺乏热情的态度感到非常不安。

CBC News，John Paul Tasker，adaptation en chinois par Beijia Lin