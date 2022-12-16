蒙特利尔公众游行：纪念车祸身亡的乌克兰女孩，呼吁改变道路安全状况

车祸发生街区是靠近市中心的住宅区，很多车为避免主街的塞车而使用这里的小街道走捷径去南岸。这里住户知道 de Rouen街和Parthenais街的交叉口处有安全隐患，也曾多次抱怨：汽车从一个陡坡上下来，就到了位于学校附近的这个十字路口，这里尽管有停车标志，但很多人并不把车停稳下来。

本周四（12月15日），蒙特利尔市政府宣布，该街区的停车标志将扩大，警察将加强巡视，Parthenais和de Rouen交叉口附近的一段路将安装护栏缩小车行道，以阻止超速行驶。

今天（12月16日）上午，这一街区的家长和孩子等上百人参加了大雪中的游行，纪念车祸遇难的乌克兰小女孩玛丽亚，同时呼吁政府加强道路安全措施，加强学校区域安全，他们手中的标语写着 停止道路暴力 。

游行是由Piétons 和 Vélorution Montréal两个民间团体组织的，他们呼吁关注蒙特利尔无数个十字路口的安全问题，不再让类似的车祸发生。

蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante）也参加了游行，她说，周五的游行向蒙特利尔市、魁北克省政府和警方发出了一个强烈的信息，即需要采取更好的道路安全措施。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin