为什么医学专家建议在本周接种流感疫苗？

加拿大首席卫生官谭咏诗博士（Dr. Theresa Tam）说，流感继续以远超过往年同期水平的趋势发展，流感住院人数持续增加，令人担忧。统计显示，与新冠流行之前的流感季相比，目前10至16岁少儿的住院比例高于平常水平，五岁以下儿童的比例更高，并且儿童的重症入院率和死亡率也比以往高。

汉密尔顿麦克马斯特大学的免疫学家鲍迪什教授（Dr. Dawn Bowdish）说，6个月及以上年龄的加拿大人如果可以注射流感疫苗，应该马上这样做。

每年这个时候，往往会出现从孩子到成年人，特别是老年人的感染转移。本周接种流感疫苗将使人们在假日期间进入黄金保护时期，此外，流感疫苗可以减轻症状和降低住院风险，减少长期健康风险，如心脏骤停和其他心脏疾病等。

儿科医生指出，接种流感和新冠疫苗还可以减少细菌性合并感染的机会，这些感染往往导致儿童住院。

不列颠哥伦比亚大学老年医学临床专家黄教授（Dr. Roger Wong）指出，在加拿大，接种过至少三剂新冠疫苗的老年人远超过90％，但接种流感疫苗者比率不够高，65岁以上者接种流感疫苗率在大约50%到70%不等。

上周，加拿大卫生部批准了5至11岁儿童的新冠二价加强针。此外，根据国家免疫咨询委员会的意见，在同一时间接种新冠和流感疫苗是安全的。

流感疫苗可提供约六个月的保护，使人们能够度过呼吸道病毒季节。

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CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin