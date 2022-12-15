【专访】家和总干事黄晓莹：打破华裔禁忌；协助香港新来者

总干事黄晓莹博士（Dr. Anna Wong）本身是一位特殊语言教育专业人士，从2016年开始一直担任这个职位。

前不久，黄晓莹带着加广记者参观了经过扩建的家和总部。

她不无骄傲地告诉记者，扩建后的家和总部面积近1250平方米（13000平方英尺），当中包括了为自闭症孩子康复，家庭关系辅导，心理辅导，团体行为辅导等特别设计的办公室，还有一个大型健身场地，可以进行运动培训，也可以作为音乐、舞蹈、绘画、甚至心肺复苏（CPR）等项目的培训场地。

我愿意做一座桥

和记者见面的当天是个周日，健身室非常热闹，先是一班孩子们在跟随教练学习跆拳道；接着，二十多位年轻女生出现，接受自卫术的培训 —— 黄晓莹于是中断采访，到门口为这些女生做登记。

她介绍说，这些女孩子们都是香港新来者，这个防身术课程，在网上张贴仅一个小时，报名已经满了。而她却不由得想，究竟这些女孩子经历了什么，才如此渴望拥有安全感。

过去两年，随着加拿大移民部门推出救生艇项目，来到加拿大的香港年轻人激增，但因为他们中大部分拿的是工作签证，而无法享受为新移民设置的语言培训，就业培训，或是为难民们提供的心理健康等服务。

而家和在过去两年设立了专门帮助香港新来者的项目，比如，设立了香港人帮助小组，让有相同背景的年轻人有机会围炉倾计，分享经历和信息，相互扶持。到去年底，这个小组已经有四、五百人参与。

希望我和家和的工作成为一座桥梁，让带着心理创伤和不确定感的香港新来者有个安心的所在。帮助孤立新移民做到独立，情绪独立，社交独立，经济独立。 引自 黄晓莹

黄晓莹博士还认为，既然加拿大政府希望能留住这些年轻人，就需要一些投入，其实这些项目都是短期的，过度性的。我相信，香港年轻人很快就会为加拿大经济做出贡献。

根据家和最近的一次民调，香港新来者最需要的帮助依次是：就业服务76.4%；新移民安置服务60%；休闲以及社区服务46.3%；英语为第二语言服务（ESL）38%。

安大略省的家和服务中心特别设立了为香港特殊通道移民提供帮助的项目。 照片：Radio-Canada / CFSO website

打破华裔传统的禁忌

黄晓莹出生于香港，在那里读完中学，九零年代来到加拿大读大学。她最初的专业是媒体和公共关系，之后，取得了语言病理学博士学位。

我曾经在私人企业、学术界、公共服务等领域工作，当中，社区服务是收入最少又最为辛苦的，有很多具体的事情。但是我也发现，社区服务是最有意义的。 引自 黄晓莹

2016年，黄晓莹成为家和总干事。她说，当时自己看上去很年轻，似乎不是典型的华裔社区服务机构管理层。

她首先着手的工作就是，希望打破华裔社区对心理健康、家庭问题的标签化和禁忌。

她介绍说，以前，家和门口是没有机构的招牌的，在社区也不做宣传，因为担心人们会觉得，前往寻求帮助的要么是 精神病 ，要么是 打老婆的 —— 很多人相信 家丑不可外扬 。但如果你自己都不能面对这些服务，怎么去说服社区，需要预防家暴或是鼓励大家看心理医生呢？

她还表示，自己担任总干事以来，家和最大的变化就是重新进行品牌推广，在实践中与时俱进，并成功吸引了年轻一代人。

我感觉，从年轻人身上学到了很多东西，比如家和现在设置的一些项目就是香港年轻人的主意。而我的目标是建立一个社区，在家和得到帮助的人，可以返回来为家和做义工或是做宣传，帮助更新来的人，这样才能让这个机构有可持续发展的可能。 引自 黄晓莹

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