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【专访】家和总干事黄晓莹：打破华裔禁忌；协助香港新来者
她希望建立一个人们相互扶持，可持续发展的社区。
家和（CFSO） （新窗口）总部位于安大略省华裔聚居的士嘉堡区（Scarborough），它是该省唯一侧重心理咨询、残疾以及特殊需要的华裔社区服务机构，并且是唯一为家暴受害者提供中文帮助的地方。
总干事黄晓莹博士（Dr. Anna Wong）本身是一位特殊语言教育专业人士，从2016年开始一直担任这个职位。
前不久，黄晓莹带着加广记者参观了经过扩建的家和总部。
她不无骄傲地告诉记者，扩建后的家和总部面积近1250平方米（13000平方英尺），当中包括了为自闭症孩子康复，家庭关系辅导，心理辅导，团体行为辅导等特别设计的办公室，还有一个大型健身场地，可以进行运动培训，也可以作为音乐、舞蹈、绘画、甚至心肺复苏（CPR）等项目的培训场地。
我愿意做一座桥
和记者见面的当天是个周日，健身室非常热闹，先是一班孩子们在跟随教练学习跆拳道；接着，二十多位年轻女生出现，接受自卫术的培训 —— 黄晓莹于是中断采访，到门口为这些女生做登记。
她介绍说，这些女孩子们都是香港新来者，这个防身术课程，在网上张贴仅一个小时，报名已经满了。而她却不由得想，究竟这些女孩子经历了什么，才如此渴望拥有安全感。
过去两年，随着加拿大移民部门推出救生艇项目，来到加拿大的香港年轻人激增，但因为他们中大部分拿的是工作签证，而无法享受为新移民设置的语言培训，就业培训，或是为难民们提供的心理健康等服务。
而家和在过去两年设立了专门帮助香港新来者的项目，比如，设立了香港人帮助小组，让有相同背景的年轻人有机会围炉倾计，分享经历和信息，相互扶持。到去年底，这个小组已经有四、五百人参与。
希望我和家和的工作成为一座桥梁，让带着心理创伤和不确定感的香港新来者有个安心的所在。帮助孤立新移民做到独立，情绪独立，社交独立，经济独立。
黄晓莹博士还认为，既然加拿大政府希望能留住这些年轻人，就需要一些投入，其实这些项目都是短期的，过度性的。我相信，香港年轻人很快就会为加拿大经济做出贡献。
根据家和最近的一次民调，香港新来者最需要的帮助依次是：就业服务76.4%；新移民安置服务60%；休闲以及社区服务46.3%；英语为第二语言服务（ESL）38%。
打破华裔传统的禁忌
黄晓莹出生于香港，在那里读完中学，九零年代来到加拿大读大学。她最初的专业是媒体和公共关系，之后，取得了语言病理学博士学位。
我曾经在私人企业、学术界、公共服务等领域工作，当中，社区服务是收入最少又最为辛苦的，有很多具体的事情。但是我也发现，社区服务是最有意义的。
2016年，黄晓莹成为家和总干事。她说，当时自己看上去很年轻，似乎不是典型的华裔社区服务机构管理层。
她首先着手的工作就是，希望打破华裔社区对心理健康、家庭问题的标签化和禁忌。
她介绍说，以前，家和门口是没有机构的招牌的，在社区也不做宣传，因为担心人们会觉得，前往寻求帮助的要么是
精神病，要么是
打老婆的 —— 很多人相信
家丑不可外扬。但如果你自己都不能面对这些服务，怎么去说服社区，需要预防家暴或是鼓励大家看心理医生呢？
她还表示，自己担任总干事以来，家和最大的变化就是重新进行品牌推广，在实践中与时俱进，并成功吸引了年轻一代人。
我感觉，从年轻人身上学到了很多东西，比如家和现在设置的一些项目就是香港年轻人的主意。而我的目标是建立一个社区，在家和得到帮助的人，可以返回来为家和做义工或是做宣传，帮助更新来的人，这样才能让这个机构有可持续发展的可能。