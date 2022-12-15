加拿大通讯安全机构CSE关注TikTok的安全威胁问题

特鲁多在议会内阁会议前回答记者提问时说，CSE是世界上最好的网络安全机构之一，他们正在非常仔细地观察这一事态。

美国共和党参议员卢比奥在周二提出美国禁止抖音海外版TikTok的议案，TikTok在全球拥有超过10亿用户。

卢比奥的提案希望阻止美国公司与任何受中国和俄罗斯影响的社交媒体公司的交易。该提案将是对美国现有限制使用TikTok法律的扩展。美国参议院在2020年8月通过一项法案，禁止联邦雇员在政府发放的设备上使用该应用程序。

TikTok的发言人说，该公司的美国安全计划是在美国顶级国家安全机构的监督下制定的。该发言人同时表示，TikTok从未向中国政府提供过加拿大用户数据，加拿大的用户数据被储存在美国和新加坡的数据中心。

新民主党道德评论员格林（Matthew Green）在给CBC的电子邮件中说，该党认为加拿大在数据保护方面落后于欧洲的同行，虽然新民主党没有提出禁止联邦雇员在政府发放的设备上使用TikTok，但他认为政府需要引入更好的监管。

新民主党领袖辛格在TikTok上有近90万粉丝，并经常使用该平台。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin