加拿大房地产协会：11月加拿大平均房价再次下降

上述平均房价比一年前低了12%，比今年2月的房价峰值低了22%。

该协会认为，比较房屋平均售价而言，房价指数能更好地提供对房屋市场的衡量。房价指数在11月下降了1.4%，至744,000加元，比2月份的峰值下降了11%以上，而此前房价指数已经连续下降了九个月。

11月通常不是房屋销售的繁忙月份，但今年11月的房市尤其冷清。加拿大房地产协会代表全国10万多名房地产经纪人，协会主席奥迪尔（Jill Oudil）表示，11月的住房数据没有大的惊喜，数据显示了几个月来一直看到的销售下降和价格缓和的趋势。

道明银行（TD Bank）经济学家桑迪 （Rishi Sondhi）指出，房市将继续放缓，在利率上升的压力下，需求将继续下降。他认为加拿大央行会在明年初将利率再次略微上调，所有这些都表明未来几个月房屋销售会继续下降。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin