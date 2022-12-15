中国新冠疫情：中国签署进口瑞辉新冠口服药倍拉维（Paxlovid）协议

同一天，世界卫生组织公共卫生紧急计划执行主任瑞安（Michael Ryan）表示，早在中国政府放弃清零政策之前，中国的新冠感染就已经在密集传播中，中国新冠病例的激增并不是因为取消了清零，中国封控措施本身没能阻止病毒传播。

与此同时，中国医药健康产业股份有限公司宣布，已经和辉瑞公司签署了进口和分销新冠口服药倍拉维（Paxlovid）的协议。中国在今年2月就批准用倍拉维治疗高风险患者，并且华海药业（Zhejiang Huahai）在今年8月和瑞辉签署协议在中国生产供当地使用的倍拉维。

目前许多感染新冠的人在家隔离养病，但感染病例的激增让公众越来越担忧。尽管封控已经结束，但这几天许多中国大城市街道变得很安静，人们选择呆在家中以避免感染，与此相反的是医院门诊拥挤不堪，由于医护人员的感染率上升，而病患同时激增，许多医院已经显示挤兑现象。

北京的发烧诊所数量已从94家增加到300多家，这些诊所和药店门口都排着长队，感冒和流感药物以及快速家用检测试剂盒严重缺货。

人们开始转向香港药店订购，香港一直在稳步放宽限制，目前没有出现大陆的混乱和不确定性。香港和世界大部分地区类似，使用的新冠疫苗是比中国规定疫苗更有效的mRNA疫苗。

在不计无症状感染的情况下，中国周四最新报告的确诊感染病例只有2,000例，人们使用快速家用测试盒的结果并未计入这一政府疫情通报。

The Associated Press, Thomson Reuters，adaptation en chinois par Beijia Lin