涉嫌殴打香港示威者，中国驻曼彻斯特总领事郑曦原等六人离开英国

英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）说，英国外交部要求中国政府在本周三之前撤销涉案六人的外交豁免权，以便让警方可以进行正常的盘问和调查。作为回应，中国大使馆在北京的指示下通知英方，总领事郑曦原的任期结束，已返回中国。其余五人或是已经离开英国，或是将在近期内离开。

英国媒体报道说，中国政府召回郑曦原等人是为了避免他们被英国政府作为不受欢迎的人驱逐出境。

10月16日，数十名港人在中国驻曼彻斯特总领馆外举行抗议集会，摆放 天灭中共 等标语和讽刺习近平的漫画。郑曦原等人与示威者发生冲突。示威者之一Bob Chan被拖进领馆院内并被围殴，导致头部和背部受伤。郑曦原几天后在记者的追问下承认参与拖拽Chan进领事馆，但辩称是为了自卫。

英国警方的调查结论是，抗议活动是和平的。期间一群人从领事馆内出来，一名男子被拖进领事馆并被殴打。此事涉及攻击他人罪和违反公共秩序罪。

克莱弗利在一份声明中对警方无法盘问郑曦原等人表示失望，但同时也表示，涉案者不再担任驻英外交人员是正确的。

（AP, BBC, adaptation en chinois par Wei Wu)