加拿大人的房租上涨，平均月租首次超过2000加元。

这份报告由租房网站Rentals.ca和房地产调查公司Urbanation共同发布，其依据是前者的内部房源服务数据。

报告说，全国所有房地产市场的租赁费用都在迅速上涨。但房租最贵的仍是温哥华和多伦多。以一室一厅和两室一厅的公寓为例，温哥华的平均月租分别是2633加元和3598加元，为全国最高。其次是多伦多，分别为2532加元和3347加元。

但是最高的同比增长率出现在大温地区本那比。该市十一月的一室一厅公寓月租比去年同期增加了32%。

加拿大房租最贵的二十个城市有十九个位于BC省和安大略省。唯一一个这两省之外的高房租城市是加东哈利法克斯市。

加拿大银行今年连续七次提高基准利率。借贷成本增加使一些加拿大人暂缓买房，改为租房住，同时也让房地产开发商推迟新的建房计划。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）