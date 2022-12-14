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加拿大人的房租上涨，平均月租首次超过2000加元
一份刚刚发布的市场调查报告说，加拿大房地产的平均月租首次超过两千加元。十一月份，租房（涵盖所有类型的住房）住的加拿大人平均要交2024加元的房租，比去年11月份上涨了12.4%。这个涨幅远远超过了6.9%的加拿大通胀率。
这份报告由租房网站Rentals.ca和房地产调查公司Urbanation共同发布，其依据是前者的内部房源服务数据。
报告说，全国所有房地产市场的租赁费用都在迅速上涨。但房租最贵的仍是温哥华和多伦多。以一室一厅和两室一厅的公寓为例，温哥华的平均月租分别是2633加元和3598加元，为全国最高。其次是多伦多，分别为2532加元和3347加元。
但是最高的同比增长率出现在大温地区本那比。该市十一月的一室一厅公寓月租比去年同期增加了32%。
加拿大房租最贵的二十个城市有十九个位于BC省和安大略省。唯一一个这两省之外的高房租城市是加东哈利法克斯市。
加拿大银行今年连续七次提高基准利率。借贷成本增加使一些加拿大人暂缓买房，改为租房住，同时也让房地产开发商推迟新的建房计划。
（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）