BC省团体对该省公共卫生部发起集体诉讼，指控其抗疫政策违宪侵权

这个团体的全称为 加拿大社会推动公共政策的科学发展 （CSASPP），其主要宗旨是反对涉及新冠疫情的BC省政策。它的律师弗图拉（Polina Furtula）告诉主审法官，这起集体诉讼既会要求一笔总的赔偿金以惩罚省政府违反宪法，也会为受到损害的个人分别争取赔偿。

该团体认为，BC省首席卫生官亨利（Bonnie Henry）和省政府在缺少坚实的科学、法律依据的情况下运用特殊行政权力，给BC省人民造成了灾难性后果。她宣布的措施至少有一部分对抗疫防疫是没有必要的。这些措施侵犯了《加拿大权利与自由宪章》保障的一系列公民基本权利。

该团体因此寻求以所有受到BC省抗疫政策侵害的成年省民之名义提出集体诉讼。弗图拉说，如果获得批准，这起集体诉讼还将衍生出三起 子诉讼 ，分别代表治疗被延误或被取消的人、没有打第二针疫苗但不符合免打条件的人以及因宗教原因未打疫苗的人。据该团体计算，每个群体都各有三十万多人。

在弗图拉列举的已加入集体诉讼的个人原告中，有一个对全家因女儿的同学确诊需要隔离感到不满的母亲，还有一个因不打疫苗、不戴口罩而不能参加集体活动或约会的科技公司老板。他为此感到 气愤、抑郁、孤独和被孤立 。

（CBC News, Jason Proctor, adaptation en chinois par Wei Wu）