走出清零的中国形势严峻：世卫组织警告

世卫组织发言人哈里斯（Margaret Harris）星期二（12月13日）在日内瓦的新闻发布会上表示，中国面临的局面 非常严峻和艰难 。

她说，任何一个国家要从极为严格的封控中走出来都是非常困难的。澳大利亚等国家曾经遇到过类似的挑战。所以 我们过去一直在说：不要太轻易、太快地决定封城，因为结束封城是非常、非常困难的。 要做到平稳的转型， 你必须在社区层面、医院层面和全国范围内做海量的准备工作。

最重要的工作包括保证公众 合乎标准地接种了疫苗 ，并且医院也为新冠患者和感染其他疾病的患者人数增加做好了准备。

世卫组织通常不会评论单个国家的公共卫生政策。但是世卫总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）五月份曾说，中国的清零政策是不可持续的。世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）本月初也表示，他很高兴看到中国政府调整了抗疫政策。他同时也呼吁中国继续加强疫苗普及。

英国东英吉利大学医学院教授亨特（Paul Hunter）说，许多中国人接种疫苗是在太久以前，已不能起到有效的保护作用。 因此现在形势非常严峻。

(Thomson Reuters, adaptation en chinois par Wei Wu)