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走出清零的中国形势严峻：世卫组织警告
中国政府在各地发生示威抗议后仓促放弃清零政策。世界卫生组织说，这样突然的政策转变将使中国在医疗系统和疫苗接种方面受到极大的压力。
世卫组织发言人哈里斯（Margaret Harris）星期二（12月13日）在日内瓦的新闻发布会上表示，中国面临的局面
非常严峻和艰难。
她说，任何一个国家要从极为严格的封控中走出来都是非常困难的。澳大利亚等国家曾经遇到过类似的挑战。所以
我们过去一直在说：不要太轻易、太快地决定封城，因为结束封城是非常、非常困难的。 要做到平稳的转型，
你必须在社区层面、医院层面和全国范围内做海量的准备工作。
最重要的工作包括保证公众
合乎标准地接种了疫苗，并且医院也为新冠患者和感染其他疾病的患者人数增加做好了准备。
世卫组织通常不会评论单个国家的公共卫生政策。但是世卫总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）五月份曾说，中国的清零政策是不可持续的。世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）本月初也表示，他很高兴看到中国政府调整了抗疫政策。他同时也呼吁中国继续加强疫苗普及。
英国东英吉利大学医学院教授亨特（Paul Hunter）说，许多中国人接种疫苗是在太久以前，已不能起到有效的保护作用。
因此现在形势非常严峻。
(Thomson Reuters, adaptation en chinois par Wei Wu)