加拿大国际贸易部长伍凤仪为违反利益冲突法道歉

加拿大议会道德规范专员迪翁（Mario Dion）的报告得出的结论是，伍凤仪违反了加拿大利益冲突法。她的朋友阿尔瓦罗（Amanda Alvaro）开的公关公司（Pomp & Circumstance）曾于2019年3月和2020年4月两次获得国际贸易部的合同。第一份合同价值5840加元，第二份价值16950加元。两次都是为国际贸易部人员提供公关培训。

报告说，伍凤仪没有意识到涉及朋友的潜在利益冲突，忽略了她在利益冲突法下应尽的责任。

根据报告中的陈述，伍凤仪告诉迪翁，她在2020年3月底曾给阿尔瓦罗打过电话，但是没有提到后来的合同。至于第一份合同，伍凤仪表示她不记得了。阿尔瓦罗说，2019年那一次是一个工作人员与她联系。报告说，尽管与第一份合同有关的邮件没有抄送伍凤仪，但是她的办公室人员知道她与阿尔瓦罗是朋友关系。

报告认为，聘请Pomp & Circumstance的决定，第二次是伍凤仪作出的，第一次也有参与。

按照加拿大利益冲突法第4条，公职人员不得利用职权为自己或亲友谋取私利。伍凤仪的声明为她没有避免参与选择公司作出道歉，但同时表示她没有用不正当的手段为自己或他人谋利。

(CBC News, Richard Raycraft, adaptation en chinois par Wei Wu)