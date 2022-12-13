取之于俄，用之于乌：加拿大向乌克兰提供1.15亿加元用于修复基辅市电网

今年三月份俄罗斯入侵乌克兰之初，加拿大政府宣布的制裁措施中有一项是向俄罗斯和白俄罗斯进口到加拿大的产品征收35%的高额关税。加拿大副总理兼财长弗里兰（Chrystia Freeland）星期二（12月13日）在援乌巴黎国际会议上表示，俄罗斯轰炸乌克兰民用基础设施，企图以寒冷为武器来摧毁乌克兰人的意志。加拿大愿意用这笔关税所得帮助乌克兰人度过这个艰难的冬天。

有五十多个国家和二十多个国际组织参加了这次援乌国际会议。与会者今天已经筹集到超过10亿欧元（约为14.4亿加元）的资金，用于帮助乌克兰修复被俄罗斯炸毁的基础设施，保障电力、食品和饮用水的供应。这个数目超出了乌克兰总统泽连斯基提出的请求。

乌克兰总统泽连斯基。 照片：Getty Images / John Moore

泽连斯基在会议开幕时通过视频发表了讲话，他说，乌克兰需要8亿欧元的设备和紧急援助来帮助国民度过这个冬天，在俄罗斯企图让乌克兰彻底断电的时候， 发电机变得像防弹衣一样重要。

自从俄罗斯发动侵乌战争以来，加拿大已向乌克兰提供了20亿加元的直接财政援助，并承诺另外提供25亿加元的军事及人道援助。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）