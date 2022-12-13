【专访】加拿大公民会会长Wester：需要战胜自身的恐惧

刚刚过去的 国际人权日 （12月10日），公民会发起全加联动，在五个城市举办或协办了 反极权、争自由 抗议活动，声援 白纸革命 ，呼吁释放被捕者。

公民会的会长韦斯特.杨（Wester Yang）今年才22岁。最近，他接受了加广中文台的专访，谈及自己如何从思考中国问题，到走上街头成为一名行动派，新一代 反贼 的特点，以及公民会的最终目标。

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第一次抗议时我非常害怕

韦斯特.杨总是和别人分享，他第一次前往中国领事馆抗议的过程，那是在2019年。

当时我非常非常害怕，带了墨镜、口罩、假发、帽子，那时天气很热，我还是在里面穿了一整件羽绒服，想显得胖一些。我常常以自己的经历来告诉大家，不用太害怕，不是说，你上个街就一定会如何如何。 引自 韦斯特.杨

所以，在这次白纸革命抗议行动中，他一再呼吁大家：国内的同学都不害怕，我们海外的同学有什么脸面害怕呢？

当国内同学上街一站，直接面对共产党的国家机器都不害怕的时候，其实这种恐惧被消解了。 引自 韦斯特.杨

我主动与父母划清了界限

韦斯特.杨表示，关于他个人的经历， 新闻价值不太高，因为并没有什么痛彻心扉的转变啊，我的经历很简单 。

他出生于一个公职人员家庭，父母希望他也能成为一名公职人员，从小会向他灌输 现天下人之忧而忧，后天下人之乐而乐 这样的观念，这令他更关注社会事务。

来到加拿大留学，他主修的是法律。

但在加拿大的学习和生活令他发现， 考公务员救不了中国 看清了中国体制的僵化，黑暗、以及腐败，这给他带来了很大的冲击。

因为自己参与的这些活动，他注销了自己的微信号， 一方面不希望他们受到牵连，另一方面也是不希望他们担心， 主动和父母划清界限 ，希望中国政府不要找他父母的麻烦。

(韦斯特.杨在 国际人权日 温哥华抗议活动上发言)

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粉红VS反贼

在许多人眼里，新一代留学生中 小粉红 占了很大的比例。

而韦斯特.杨认为，反贼和粉红都是一小部分，大部分人希望过平静安稳的生活。但过去三年，习近平的清零政策，大家看到了中国社会黑暗面。

反贼一直有，只是没有组织起来，现在，按照习近平的话说，中国人民已经组织起来了，是惹不得的，如果惹翻了，（后果）是很严重的。 引自 韦斯特.杨

他举例说，2019年，香港学生抗议期间，多伦多曾出现过大陆留学生开着豪车，按喇叭，干扰抗议。

而这一次，小留学生也开着豪车来了，但却按着喇叭，对我们表示支持，拿着白纸，还有的跟着一起喊口号。

与老一辈民运人士的不同

杨表示，在多伦多的民运前辈们对他们非常支持，也给予了很多帮助，自己非常感激。

而对比白纸革命一代人和老一辈民运人士，他称：

白纸革命学生团体天然地自带进步主义的属性，所以，以学生为主题的运动不可能抛开少数族裔平权，女性主义这些议题而单独存在。这次的诉求中，很明显能感受到女性主义和性少数的诉求，尤其是在加拿大这样比较进步的地方。 引自 韦斯特.杨

他认为，大家都是以追求民主自由的，互相尊重包容，要尽可能化解代沟。

未来的目标

民主宪政是我们的目标，追求一个人人免于恐惧迫害，能够掌握自己的命运，能投票，能不在被国家机器和民族主义裹挟，人们能够真正好好生活的地方，而不是被当作下等公民和韭菜的地方。过去三年，我们在为这个目标努力，接下来的三年、三十年，只要这个目标还没有达到，我们就会为之努力。 引自 韦斯特.杨

而短期内，他希望能够尽可能团结海外的中国留学生，形成一个自己的社区。

他觉得很重要的一点是，中国的问题，不仅仅因为清零，而是共产党统治下的党国体制，包括习近平个人在台上做出的决策，他在那个位置，个人是需要为此负责的。

更重要的，虽然中国疫情清零结束了，但抗议只是一个开始，国内还没有熄火，还在为各种诉求在努力。

今年万圣节，韦斯特.杨等公民会成员装扮成习近平以及大白参与。 照片：Radio-Canada / 公民会推特

Yan Liang 采访/编辑