谷歌拒绝修改香港国歌搜索结果，港府称香港人民的感情被伤害了

到目前为止，用谷歌搜索 香港国歌 ，首先出现的是《愿荣光归香港》，而不是中国国歌《义勇军进行曲》。上个月在亚洲七人橄榄球系列赛的韩国仁川赛场，主办方在播放参赛者国歌时播出了《愿荣光归香港》，本月初在迪拜举行的亚洲举重锦标赛发生了同样的事。香港政府提出抗议并进行刑事调查。但赛事主办方称这只是人为造成的疏忽，因为工作人员在网上搜索和下载香港国歌时得到的结果是《愿荣光归香港》。

这首歌创作于2019年香港反送中运动期间，被抗议者广泛传唱，香港实施国安法后被禁。谷歌表示，搜索结果是由算法产生的，公司不会越过算法对其进行人为排列；除非涉及儿童色情和侵犯个人隐私的内容，否则也不会删除搜索结果。

邓炳强表示，港府将采取一切必要措施来纠正谷歌错误的搜索结果。

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（Reuters, Hong Kong Free Press， adaptation en chinois par Wei Wu）