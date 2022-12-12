加拿大低收入租房者从今日起可申请一次性房租补贴。

从今天起截止到2023年3月15日，符合条件的人可通过他们的加拿大国税局个人账号提出申请。获得补助者须保留申请材料六年，以备国税局复查。

提出申请的人须符合的条件：

2021年报过个人所得税；

在2022年12月1日至少满15周岁；

2022年居住在加拿大；

个人净收入2万加元及以下，家庭净收入35000加元及以下；

2022年为其主要住宅支付的房租至少占到2021年净收入的30%；

能够提供2022年的住址和房东的联系方式。

提供房租补贴是加拿大总理特鲁多今年9月份宣布的数项帮助加拿大低收入群体应对高通胀的政策之一。其他政策包括向12岁以下儿童提供牙医保险和增加商品与服务税（GST）的退税额度。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）