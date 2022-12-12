每挣1加元欠1.83加元：加拿大人的家庭债务连续第三季度上升

可支配收入指的是在扣除各种税后一个家庭或个人可以用于消费或储蓄的收入。信贷市场债务包括房贷和信用卡等债务。

加拿大人第三季度的家庭债务与可支配收入比率比上一季度增加0.7个百分点。这是该比率连续第三个季度上升。

加拿大人在第三季度的的收入增加了0.8%， 但是债务增加了1.2%。蒙特利尔银行经济师考希克（Shelly Kaushik）说，尽管加拿大银行不断提高利息率，但是人们的房贷债务和非房贷债务都在增加。目前加拿大人的房贷债务总额达到2.07万亿加元，其他形式的信贷市场债务达到7226亿加元。

加拿大人用于还债的金额在其收入中所占比例从第二季度的13.46%上升到13.97%。 与此同时，加拿大的人均净资产下降到438815加元，降幅为3.8%。财经分析人士因此预测许多人将削减可有可无的支出，导致明年的消费市场不会太强劲。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）