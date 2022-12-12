加拿大移民部的错付之谜：为什么数万份移民申请被交托给已停用的密码？

加拿大广播公司CBC的调查发现，自今年二月份以来，共有59456份待审批的移民申请被加拿大移民部交给了该部全球移民申请审批系统（GCMS）的779个 沉睡密码 。这些密码的持有者通常是移民部前职员，或已不再负责移民申请审批的系统前使用者。他们在使用系统时的工作地点包括机场海关、各地签证中心和驻外大使馆等。

历史最悠久的密码属于一个在移民部的蒙特利尔办公室工作的人，他最后一次登陆GCMS是在2006年10月6日，即十六年前。另一个来自新斯科舍省悉尼市的密码最后一次登陆是在2021年3月，有9540份移民申请被交给了它的毫不知情的持有者。

一名加拿大移民部的发言人说，每个密码都只有一个人使用。如果持有者不再登陆，它就成为沉睡密码。为了保持记录的完整性，这些密码无法被删除。但是为什么移民部没有发现这些密码已不再被使用，还在继续给它们的持有者分派任务，这位发言人没有给出明确的解释。

(Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)