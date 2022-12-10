国防部：本周参军申请一半以上来自永久居民

这一数字对加军总参谋长艾尔将军（Wayne Eyre）来说是一个好消息，他几个月来一直警告说军队正面临着严重的人员短缺问题。据估计，加拿大军队从指定的71,500名正规部队人员和3万名预备役人员中减少了大约8,000至10,000人。

在新冠疫情前，军方曾有一个招募士兵、水手和空勤人员的计划，但自然减员、性丑闻和新冠疫情使该计划脱轨。

以往十多年的民意调查显示，新移民一般比加拿大出生的公民更不愿意考虑在军队中工作。这一犹豫在很大程度上是由于多数新移民来自对军队持怀疑态度的国家。

总参谋长艾尔承认这是事实，但他指出，现在征兵人员更多地从新移民申请人中听到不同的说法，即希望穿上制服为新国家服务。艾尔也表示，有很多加拿大人仅从好莱坞电影中获得对军队的印象，这不总是正确的，加拿大军方需要在教育方面做得更多些。

还未入籍的永久居民参军要面临较长的安全审查过程，审查将确定申请人在过去10年中是否在加拿大境外停留超过180天，以及是否访问过可能构成安全风险的国家等，核查这些信息需要时间。

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CBC News，Murray Brewster，adaptation en chinois par Beijia Lin