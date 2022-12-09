【报道】国际人权日，公民会声援白纸革命：反极权、要自由，呼吁释放被捕人士

加拿大大陆学生的非盈利组织 公民会，Assembly of Citizens 将在当天，在加拿大五大城市，举办反极权、要自由、国际人权日集会。

公民会会长韦斯特.杨（Wester Yang）接受加广采访时介绍说，国际人权日的抗议活动其实早就开始组织了。最近这段时期， 白纸革命 迅速蔓延，让他们意识到，应该把全加拿大的中国学生们组织起来，抗议动态清零，悼念死难者，以及要求中过政府释放被捕者 —— 因此有了这次全加联动。

我觉得，国内的白纸革命抗议并没有熄火，而是刚刚开始。我非常赞赏国内同学在这次活动中表现出的勇气、凝聚力、和行动力。希望国外的活动能给他们鼓鼓劲儿，让大家更多的关注他们，尤其是那些被捕的同学。 引自 韦斯特.杨

加拿大西岸的温哥华，中部的卡尔加里、埃德蒙顿，东部的多伦多和蒙特利尔都将参与明天的加拿大联动抗议集会。

从这五个城市公布的海报来看，尽管设计风格不一，但都强调人权，声援白纸革命，以及要求释放这次行动中的被中国当局逮捕的示威者。口号包括了： 为众人抱薪者不可使其冻毙于风雪 、 公民不沉默，It’s My Duty ,以及 结束中共暴政，支持白纸革命 等。

（公民会推特公布的各城市集会海报）

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韦斯特.杨表示，我希望大家能够克服恐惧，不要害怕，国内的学生面对极权政府的警察，他们能出来，我们为什么不能？

公民会抗议者举着“到站下车”的牌子。 照片：Radio-Canada

年轻学生的觉醒

2020年2月，新冠疫情的吹哨人李文亮医生去世，多伦多的年轻学生们组织了抗议活动，公民会初步形成。之后，他们加入香港抗争、声援藏人与维吾尔人的抗议。

今年5月，公民会正式在加拿大注册成立，并参与组织了悼念 六四 集会。

最近，公民会在多伦多、蒙特利尔组织了多场抗议活动，声援四通桥上的彭载舟，推动取消动态清零，声援白纸革命国内年轻人等等—— 也在这些活动中展现了他们自己的号召力和行动力。

在公民会官方网站上，他们写道，如果中共的极权统治不下台， 没有人能够安然享有他们本应享有的自由与安全 ，并坚信 不怕十年不将军，但怕一日不拱卒 。

公民会的副会长林立桐接受加广访问时谈及海外中国留学生在这两年思想的变化和觉醒。

他称，确实，中国留学生以前给大众的印象就是小粉红比例很高，因为胡温时代是中国的经济增长期，很多国内的抗议事件，比如709律师受打击事件，各地反对PX项目事件，乌坎事件等等，小粉红可能没有太多感受，但习近平时代，尤其疫情封控这三年，很多事情不一样了。

习近平时代独裁专政机器打压更加严厉，而且，打击的面更广了，几乎是无一幸免，从商界精英到政治精英，更别提普通民众了。

所有人的危机感和压迫感是实实在在的，疫情期间，发生了很多大白的暴力，封城期间，每个人都面对经济压力、心理压力 —— 还是因为铁拳打到了自己的身上，就知道疼了。我观察到，今年多伦多悼念六四的集会，年轻人比往年多了很多。 引自 林立桐

他表示，大家都对动态清零政策解除之后的形势寄予了太大的期望，都觉得动态清零解除之后，经济就会恢复原样 —— 但是，经济不是一下子就能恢复的，加上中美关系，以及中国和世界脱钩正在慢慢开始，整个形势都不一样了。

目前，公民会正在与加拿大和全球的学生组织、异见人士组织联络，希望能够团结起一批海外异议人士，真正真正自己的社区。