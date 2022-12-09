加拿大矿产战略：要求加快项目审批程序

这一新战略指出，没有关键矿产就没有绿色能源转型。如果加拿大想成为电池制造、电动汽车、风力涡轮机和太阳能电池板的领先国家，加拿大将需要加快关键矿产项目的审批程序。

锂、石墨、镍、钴和铜等矿物是电动汽车、计算机芯片和武器制造的关键成分。随着世界向后碳经济发展，对低排放和无排放技术的需求将激增。虽然自然资源部的新战略中没有提到中国的名字，但一些观察家警告说，中国政府可能会切断关键矿物的供应，以促进其自身的高科技产业。目前，中国控制着世界上大部分的关键矿物加工。

为了抗衡中国在这一领域的优势地位，加拿大、美国及其盟友已经承诺促进关键矿物的开采、加工、制造和回收。

增加开采意味着新增采矿场，新战略要求原住民社区参与开发，此外，政府将在运输和电力基础设施方面进行重大投资，以支持新建矿场。

今年10月，威尔金森和创新部长尚帕涅（François-Philippe Champagne）宣布，联邦政府将阻止外国国有企业拥有和参与加拿大的重要矿产项目。此后不久，加拿大政府要求三家中国资源公司出售其在加拿大的矿业资产。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin