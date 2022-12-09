温室农场欢迎联邦政府有关外国农工可以带家属的新规定

安大略省温室蔬菜种植者协会的总经理和执行董事斯布罗奇（Joe Sbrocchi）说，他们需要解决一些细节问题，比如怎样安置农工的家庭成员，了解有多少温室种植农场愿意雇用农工家庭组合等。

安大略省利明顿市是著名的温室蔬菜产区，被称为加拿大的西红柿之都，这里的农场需要雇佣外国农业工人。

本月早些时候，移民部长弗雷泽（Sean Fraser）宣布，联邦政府将开始向临时外国农工的家庭成员发放为期两年的工作许可。

该计划将分三个阶段推出，第一个阶段预计将在新年年初开始，临时外国工人项目和国际流动项目（Temporary Foreign Worker Program or the International Mobility Program）中隶属高工资流的外国农工的配偶和子女能够申请这一工作许可。

移民部长弗雷泽指出，全加各地的雇主认为缺乏农工是他们的最大障碍。他说，这一计划通过将工作许可扩大到所有技能水平的家庭成员来填补劳动力缺口。他估计，由此将有超过20万名外国农工的家庭成员能够在加拿大工作。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin