魁北克法官授权审理魁北克父母对网游《堡垒之夜》的集体诉讼案

原告说他们的孩子沉浸在游戏中，表现出令人不安的行为，包括不睡觉、不吃饭、不洗澡和不再与同龄人交往。

《堡垒之夜》是一款免费网游，许多儿童被其吸引，有儿童被医生诊断为游戏成瘾，世界卫生组织在2018年定义游戏成瘾性紊乱（addictive gaming disorder）是一种疾病。有专家指出，对脑前额页皮层正处于发育中的少儿来说，这款易成瘾游戏尤其有害。

家长们对《堡垒之夜》的另一抱怨是，这一免费网游有过多的游戏内购买款项，比如游戏装扮（被称为皮肤 skin），游戏的战斗通行证系统等，玩家需要花费大量的钱购买游戏货币（V-Bucks ）来购买这些东西。据报道，有儿童玩家在游戏装扮和战斗通信证上要花费数千加元。

CaLex Legal律师事务所主持这一集体诉讼的律师之一卡隆（Jean-Philippe Caron) 说，他们鼓励受到网游《堡垒之夜》不良影响的人与他们联系，不良影响包括学习成绩下降，攻击性增加，不再与同龄人交往等，这些人将可能有资格加入集体诉讼。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin