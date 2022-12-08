加拿大皇家骑警已暂停与中国有关联公司的采购合同

辛克莱的母公司诺萨特（Norsat International）自2017年以来由中国深圳的海能达电信公司拥有。而中国政府通过一个投资基金拥有海能达电信约10%的股份。

美国联邦通信委员会(FCC)在2021年将海能达列入黑名单。美国联邦通信委员会表示，该公司是对美国国家安全或美国人的安全和保障构成不可接受的风险的几家中国公司之一。

门蒂西诺和特鲁多在周二表示，政府将审查该合同。加拿大公共服务和采购部（PSPC）此前告诉加拿大广播公司法语部，在招标过程中没有考虑到安全问题和辛克莱公司的所有权。该合同于2021年10月6日签署，价值549,637加元。

知情人士证实，辛克莱公司的出价与其竞争对手魁北克的Comprod公司的出价相差不到6万加元。

加拿大广播公司周四（12月8日）报道说，联邦政府没有向加拿大通讯安全机构（Communications Security Establishment，CSE）寻求对该合同的风险评估。CSE的工作是根据要求进行网络安全和供应链风险评估及企业所有权审查。

保守党道德和问责政府评论员巴雷特（Michael Barrett）呼吁政府做出改变，以防止类似情况再次发生。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin