阿尔伯塔省议会通过修订版主权法案

史密斯的联合保守党周三晚上因其多数地位通过了修正案，确认阿尔伯塔省立法机构在立法方面仍有最后决定权。然后，该法案直接进入三读和最后一读，并在周四凌晨1点左右获得批准，最后的投票结果是27比7，执政的联合保守党（UCP）投了赞成票，反对党新民主党（NDP）投了反对票。

史密斯在三读时发言说，现在是重新设定与联邦总理特鲁多政府的关系的时候了。

新民主党在所有三读中都投了反对票，NDP党领诺特利（Notley）说，该法案仍然给予省内阁广泛的、未定义的权力，使其能够指导市政当局、卫生机构、学校和警察机构抵制执行联邦法律。诺特利还指责史密斯在提出该法案之前没有咨询原住民领袖。

周三早些时候在渥太华，阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的原住民领袖呼吁两省废除各自的省级主权法案，认为这些法案本质上是不民主和违宪的，是对原住民权利的侵犯。同时指出阿尔伯塔省的这一主权法案，没有与第一民族进行协商或对话，这可能树立一个有害的先例。

阿尔伯塔省的下次省选将在明年5月29日举行。

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The Canadian Press，adaptation en chinois par Beijia Lin