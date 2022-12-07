加拿大政府将重新审核一份警方通讯设备合同，供应商的母公司与中国政府有关

据加拿大广播公司法语部的调查报道披露，加拿大联邦公共服务与采购部去年十月把一份为加拿大皇家骑警建立和维护无线电频率过滤系统的合同给了一家名叫 辛克莱科技 的公司。这种系统的功能之一是防止陆基无线电通信被窃听。

辛克莱的总部设在安大略省。但是它的母公司诺萨特国际已在2017年被深圳海能达通信股份有限公司收购，而中国政府通过一个投资基金拥有海能达10%的股份。

海能达已被美国联邦通信委员会列为对其构成威胁的中国公司之一，它的设备在美国被禁止进口和销售。美国司法部指控该公司试图窃取摩托罗拉的商业机密。

调查报道引用消息来源说，辛克莱与另一家投标公司的报价之间相差不到6万加元。

特鲁多表示，政府不仅将重新审核这份合同，也将审核政府采购活动是否足够重视安全因素。

在华盛顿工作的加拿大安全问题专家希利（Conor Healy）说，他对海能达拥有的公司能够接触到加拿大皇家骑警通信系统感到担忧。 如果我为一个情报机构工作，这正是我想进入的系统。

（CBC News, Richard Raycraft, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）