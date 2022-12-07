乌克兰总统泽连斯基当选为《时代》杂志2022年最具影响力人物。

《时代》在解释这个选择时写道，泽连斯基和乌克兰精神向人们证明了勇气和恐惧一样可以感染人，激励了世界各国和人民团结起来捍卫自由，并让世人看到了民主与和平的脆弱。

文章盛赞泽连斯基的勇气和他使用现代交流及通信工具的能力，认为俄罗斯入侵时如果是另一个人在领导乌克兰，那么很可能现在乌克兰议会屋顶上飘扬着的已是俄罗斯国旗，而莫斯科红场旁边肯定还有一个麦当劳。

俄罗斯在2月24日清晨突然对乌克兰首都基辅发动攻击，其特种部队一度逼近总统府。但是泽连斯基拒绝离开，并告诉愿意帮助他撤离并接纳他的国家： 我现在需要的是弹药，不是顺风车。 25日晚，他上传一段和几名政府高级官员在基辅街头一同拍摄的视频： 议长在这里，总统办公室主任在这里，总理在这里，总统在这里，我们的军队在这里......。我们都在这里，捍卫我们的独立。

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《时代》杂志认为，泽连斯基的勇气对这场战争起到了决定性的作用。俄乌战争爆发以来，141个联合国成员国谴责俄罗斯的侵略行动，众多外国企业撤出俄罗斯，军事、财政和人道援助源源不断地进入乌克兰，乌克兰难民在世界各国得到陌生人的帮助。

英国《金融时报》本星期也把泽连斯基选为本年度风云人物。

伊朗女性被《时代》杂志评选为2022年英雄。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）