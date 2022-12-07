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纳诺斯民调：大多数加拿大人认为中国是靠不住的贸易伙伴
一项民调结果显示，61%的加拿大人认为加拿大应该减少与中国的贸易往来。这个比例比两年前上升了16个百分点。这项民调是加拿大纳诺斯民调公司受彭博新闻社委托在11月27日至29日期间进行的。
根据该民调，24%的加拿大人认为加中贸易应维持在目前水平，5%认为加拿大应该加强与中国的贸易关系。
渥太华大学的中国问题专家麦奎格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston）说，加拿大人现在清醒过来，发现中国不是一个可靠的贸易伙伴。加拿大人对中国的看法之所以发生如此
戏剧性的转变，是因为中国每次想在政治上得分，就拿加拿大出口产品开刀。例如在两国关系因华为财务总监孟晚舟被加拿大拘捕而陷入僵局时，加拿大向中国出口的菜籽油、猪肉制品和其他农产品就在中国海关遇到了麻烦。
2020年12月和2022年11月的纳诺斯民调结果对比。
问题：你认为加中贸易应如何发展？
增加双边贸易：
- 2020年12月：10%
- 2022年11月：5%
维持现有水平：
- 2020年12月：28%
- 2022年11月：24%
减少贸易往来：
- 2020年12月：45%
- 2022年11月：61%
不确定：
- 2020年12月：17%
- 2022年11月：10%
另外，加拿大人对本国政府是否有能力处理好加中关系的信心降低了。只有五分之一（20%）的受访者认为加拿大政府在加中关系上做得好或非常好。这个比例比2019年的同类调查低了12个百分点。
加拿大政府上星期刚刚公布了新的印太战略，准备加强与日本、韩国等亚洲国家的贸易和军事关系。与此同时，中国仍是加拿大的第二大贸易伙伴国，加中贸易额在过去一年中达到1275亿加元，占加拿大对外贸易总额的8.5%。另外，加拿大与中国在气候变化等领域仍在继续合作。
(Bloomberg News, Brian Platt, National Post, adaptation en chinois par Wei Wu)