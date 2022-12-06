不愿再向英国国王宣誓效忠：魁北克省政府提交相关法案

加拿大各省新当选的议员都须宣誓就职。由于加拿大名义上的国家元首是英国国王，誓词中有向他宣誓效忠的内容。今年魁北克省选后，魁北克团结党的所有当选议员和三名魁人党议员拒绝宣读向英王效忠的誓词。但是魁北克团结党后来改变初衷，按规定重新宣誓，称只有进入议会才能提交废除此规定的法案。三名魁人党议员在上星期四议会复会时被拒之门外。

魁人党领袖普拉蒙东（Paul St-Pierre Plamondon）说，只有向英王效忠后才能进入议会，这是殖民主义的产物。魁北克废除这个规定后，其他省的议会也许可以效仿。

加拿大保皇党联盟反对这项法案，并抱怨有关的辩论把保皇党人排除在外。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）