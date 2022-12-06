加拿大政府三年防疫支出审计结果：达到目标，但浪费严重

报告说，对各种疫情紧急补助项目的审计显示，疫情开始后，它们迅速向个人和企业提供了资助，防止了贫困人口增加，减少了收入差距，并帮助了经济从疫情中复苏。加拿大政府达到了用最快速度帮助国民的自定目标。

例如，在2020年2月到4月疫情刚刚爆发的几个月里，加拿大的GDP缩水3500亿加元。但是到了2021年11月，加拿大经济已经恢复到疫情前水平。另外，报告认为，如果政府没有向个人和企业提供救助，加拿大的贫困率可能翻倍，上升到11.6%。

但是浪费也很惊人

疫情之初，加拿大政府为了尽快发放救助，决定简化审查手续，信任申请者自己提供的信息。审计人员发现，有274亿加元的补助款应进行复查，其中包括多发给不符合条件者的46亿加元。另外，低收入者领到的补助款超出了他们平常的劳动所得，这在某种程度上加剧了复工后的劳动力短缺。

国税局和社会发展部在腾出手来以后开始复查，到目前为止已追回23亿加元。但是总审计长警告说，政府很可能受法定时间所限，无法追回所有多发、错发的补助。按照法律规定，政府在发放救助后的36个月内有权追回款项，如果国税局怀疑领取补助的人提供了虚假信息，追查期可以延长到72个月。

在疫苗订购和发放上存在同样问题

新冠疫苗研发期间，各国政府争先恐后斥巨资向辉瑞和莫德纳等公司订购。加拿大政府也不例外。霍根的报告估计，截止到2022年5月，加拿大政府耗资大约50亿加元，购买了1.69亿剂疫苗。 虽然政府成功地把足够数量的疫苗送到各省和地区，但是加拿大公共卫生署剩下了大量疫苗。

到今年5月31日为止，加拿大各地储存了3250万剂疫苗，价值10亿加元。政府已经向其他国家捐赠了1530万剂疫苗，但是仍有1360万剂因过期而被浪费。

（CBC News, Peter Zimonjic, adaptation en chinois par Wei Wu）