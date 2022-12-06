【专访】中国民主阵线成员蒋佳冀：我站出来不是因为勇敢，而是因为恐惧

他作为义工参与了组织工作，还在多伦多唐人街等地进行宣讲，希望更多了了解中国三年动态清零中发生的悲剧，呼吁更多人加入抗议。

蒋佳冀是中国异见人士、作家李必丰的儿子。2010年，蒋必丰第三次入狱前，把15岁的蒋佳冀送到了加拿大留学。之后，在异见人士盛雪的帮助下，留在了加拿大。

在接受加广中文台采访时，他表示：

实际上，我一直不觉得我是勇敢才站出来了，而是因为内心中的恐惧。因为十几年来，我所遭遇的这些，我和我父母的分离。我恐惧有更多年轻的孩子遭遇到我遭遇的经历，我不希望有更多的人牺牲在中共为控制权力的残忍之下，所以我才站了出来。我恐惧中国对西方民主国家的渗透，恐惧他们会把我在这里仅有的一点美好生活也毁掉。 引自 蒋佳冀

声援白纸革命

蒋佳冀表示，这么多年，海外民运一直在呼吁，呼吁民主、呼吁共产党下台。而这一次，三年的清零政策，打破了中国普通人岁月静好的幻想，所以很多人站起来了 —— 这次白纸革命，能够唤起更多民众的觉醒。

在这个过程中，我感触最深的是来自香港人、藏人、和维吾尔人的支持。在集会上，我呼吁大家不要沉默，但我也想知道，这些人当中，有多少人，就在不久前还在骂香港年轻人是废青，可这次，香港人却站出来了，也包括维吾尔人和藏人都站出来，支持大陆汉人的反抗。这是他们很了不起的地方。在这点上，大陆人有点过于自私了。 引自 蒋佳冀

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我很幸运

八年前，加广中文台曾经采访过蒋佳冀 （新窗口），当时，他才只有19岁，刚刚得到加拿大政府的政治庇护。

他介绍说，从2013年起，自己就加入了中国民主阵线，一直在做义工，希望能尽一己之力，推动中国的人权、民主、与自由。

这次访谈，谈及在中国的父母，蒋佳冀几次停顿下来，控制自己的情绪。

中国异见人士、作家李必丰的长篇小说《天空的翅膀》于2018年在柏林国际文学节上隆重推出。（图片来自亚马逊网站） 照片：Radio-Canada / Amazon

他从15岁来到加拿大，再也没有能够和父母团聚，尤其是和一直在狱中的父亲 —— 直到李必丰于2020年获释，他们才有了视频通话的机会。

我觉得我很幸运，能够留在加拿大，能够得到盛雪女士的帮助，得到加拿大政府的帮助，有一个安稳自由的生活。但我知道，在国内，还有更多出不来的、还在暴政之下的异见人士，我希望把我的这点幸运传给他们，让他们也能无忧无虑的生活。 引自 蒋佳冀

八年前，在接受加广专访的时候，他曾经表示，希望进入大学，成为一名社工。不过，蒋佳冀这次告诉记者，近几年，他一直打工他从少年长成了青年，愿望依然是有一天能够和父母团聚。

我想等我完全安定之后，我再回去上学。这不是一个被迫的选择，而是一种心理上的过程，我从15岁出国，我一直没有和我父母团聚，我自己内心也无法安静下来，好好地深深地为未来生活做打算。 引自 蒋佳冀

加拿大对中共渗透缺乏警惕

本周，非政府组织 保护卫士 最新报告显示，除了早些时候被披露的三个设于安大略省的中国警务站外，加拿大境内还有另外两个警务站，其中一个设在温哥华。

居住在加拿大的异见人士呼吁政府能够加强对维权国家渗透的抵抗力。

前加拿大情报机构CSIS的亚太区负责人米歇尔.朱诺-卡亚（Michel Juneau-Katsuya）在接受加拿大广播公司法语的访问时表示，加拿大政府需要对其法律框架作出调整，以便更清晰地定义外国干涉。他认为：加拿大警察目前没有开展工作所需要的法律手段。

蒋佳冀表示，对保护卫士的报告，他并不吃惊，因为中共之前已经通过其他手段入侵加拿大社会了。

在加拿大生活了十几年，他最深的感受是，加拿大人自己反而对民主的珍贵不够强调和重视，大约是他们认为民主是理所当然的事情，而他们从没有吃过专制统治的苦。

他同时还呼吁：

我希望加拿大政府能联合其他民主国家，一起对在东南亚国家，比如缅甸、泰国、越南的中国政治犯提供帮助，让拿到难民身份的人能够安全抵达西方民主国家。 引自 蒋佳冀

采访／编辑：Yan Liang